Libri: “Amori finiti, amori infiniti”, il mistero dell’amore nelle storie di vita raccontate a una pscioterapeuta

Sotto l’albero, far trovare un buon libro potrebbe essere più di un semplice regalo.

Dal 20 novembre è in librerie l’opera prima di Adriana Tremolada. Un percorso scorrevole tra i casi di donne e uomini alle prese con l’amore, croce e delizia di ogni esperienza di vita.

Oggi, arricchiamo la nostra rubrica 24livebook, con una scrittrice che si propone ai lettori con un’offerta nuova, un viaggio alla ricerca delle radici profonde delle problematiche amorose. Ogni amore è un’eco di qualcosa di più grande di noi, non è soltanto figlio dell’intera vicenda biografica personale, ma anche dei miti dell’amore, delle nostre relazioni sociali, degli orizzonti di senso nei quali ci muoviamo.

Su queste premesse, dal 20 novembre è disponibile in tutte le principali librerie e nei shop online il nuovo libro “Amori finiti, amori infiniti” di Adriana Tremolada, Alise Editore (https://aliseeditore.it). Storie narrate da una psicoterapeuta, che prima di tutto è una donna; racconti ispirati dalla possibilità di cambiare; lezioni di vita che indicano come la sofferenza possa diventare il trampolino di lancio per una rinascita.

Attraverso l’esposizione di casi clinici seguiti nel corso della sua pluriennale attività di psicoterapia, Adriana Tremolada accompagna il lettore in un tour immaginario sugli innumerevoli quesiti dell’amore: come mai alcuni incontrano sempre le persone sbagliate? come mai le relazioni non durano? quali sono i segreti delle coppie più “longeve”? cosa significa amare troppo? come affrontare il tempo che cambia le carte in tavola e trasforma la passione iniziale in abitudine? L’opera è divisa in due sezioni: nella prima si parla soprattutto delle sofferenze d’amore, mentre nella seconda parte viene preso in considerazione un aspetto importante, ma a volte sottovalutato, come la difficoltà di mantenere un rapporto equilibrato e resistente al passare degli anni.

“La relazione ha bisogno di cure. E’ necessario occuparsene come se fosse una figlia. La relazione è il terzo elemento della coppia, da essa stessa generato. È il terzo incomodo che reclama attenzione e, come un pargolo da accudire, richiede uno sforzo da parte di entrambi. – ha dichiarato l’autrice. Per distrarla e intrattenerla, allevarla e farla crescere, il rapporto di coppia ci chiede di intrattenere un gioco di equilibri in cui l’individuo deve rimanere se stesso o, meglio, coltivare se stesso, e in più deve imparare ad andare incontro all’altro o, meglio, conoscere, ascoltare, accettare l’altro. Perché le emozioni passano, i sentimenti vanno coltivati”.

“Amori finiti, amori infiniti” è arricchito da riferimenti teorici e schede tecniche di approfondimento che in modo chiaro illustrano i principi e le dinamiche alla base delle principali sofferenze del cuore. Dalla sindrome da abuso narcisistico al disturbo borderline di personalità, dalla procedura della “Strange situation” con i diversi stili di attaccamento alle fasi dell’elaborazione del lutto.

Adriana Tremolada, psicoanalista di formazione junghiana, lavora da anni come terapeuta per adulti, adolescenti e coppie. Laureata a Milano in Psicologia Clinica presso l’Università Cattolica, si è poi specializzata in Psicoterapia alla Libera Scuola di Terapia Analitica Li.s.t.a. Conduce gruppi terapeutici e ha all’attivo numerosi seminari. Ha conseguito l’abilitazione per l’utilizzo della metodologia EMDR indicata per il trattamento del Disturbo Post Traumatico da Stress e per l’elaborazione delle esperienze traumatiche. “Amori finiti, amori infiniti” – Storie di donne e uomini e dei loro amori raccontati a una psicoterapeuta è la sua opera prima.