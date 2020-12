La Pro Loco Manganaro lancia anche a Barcellona un’iniziativa a favore dei commercianti locali

La Pro Loco “Alessandro Manganaro” di Barcellona Pozzo di Gotto ha accolto con entusiasmo l’iniziativa #IoComPROinLOCO lanciata dalla Pro Loco Capo Peloro e sposata da altre associazioni provinciali iscritte all’Unpli.

La campagna di sensibilizzazione si rivolge a tutti i cittadini barcellonesi per invitarli a sostenere il territorio con gesti concreti, facendo crescere l’economia locale. A tale scopo la Pro Loco invita tutti a privilegiare i commercianti e gli artigiani della città che ogni giorno offrono con passione e dedizione un servizio per la nostra comunità.

“In un periodo molto difficile – dichiarano i componenti dei direttivo – per l’economia mondiale, a causa delle restrizioni imposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria provocata dal Covid 19, investiamo sul nostro territorio, promuovendo le sue risorse umane per sostenere nel contempo i piccoli commercianti ed imprenditori locali.

Per dimostrare la condivisione del progetto carica il filtro con l’hashtag #IoComPROinLOCO nella tua immagine di profilo attraverso il seguente link

