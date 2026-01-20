Importanti vittorie per la Play Volley Barcellona

Con la vittoria del 17 gennaio la Play Volley chiude nel migliore dei modi il girone di andata

In poco più di un’ora effettiva di gioco è stato il Team Volley Messina a cedere i tre punti al termine di un match che soltanto nelle battute iniziali ha visto le ospiti condurre le operazioni di gioco, prima di subire il ritorno di Handraj e compagne, che una volta operato il sorpasso non hanno più tolto il piede dall’acceleratore, sino a quando la coppia arbitrale non ha mandato tutti negli spogliatoi.

Una performance parecchio ordinata quella della Più Formazione che ha avuto il merito di sbagliare molto poco, dando così possibilità a Mister Domenico Fazio di poter ruotare praticamente tutte le ragazze a referto.

17 punti, frutto di 6 vittorie e 5 sconfitte, sono il più che onorevole bottino messo in carniere dalla squadra del Longano al termine del girone d’andata, e ciò non può che rendere orgoglioso l’intero entourage della squadra della Presidentessa Accetta, che con un gruppo giovanissimo entusiasma e fa divertire il grande pubblico che, ormai non è più una sorpresa, assiepa l’Aia Scarpaci.

Settimana prossima sosta di campionato, con la Play Volley che ritornerà in campo Sabato 31 Gennaio, alle ore 18, sempre all’Aia Scarpaci, ospitando la New Randazzo Volley.

𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 𝑪 𝑴𝒂𝒔𝒄𝒉𝒊𝒍𝒆: 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒚 𝑽𝒐𝒍𝒍𝒆𝒚, 𝒗𝒊𝒕𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒂 𝑪𝒂𝒑𝒐 𝒅’𝑶𝒓𝒍𝒂𝒏𝒅𝒐!

Grande prestazione d’autorità della Play Volley, che con il minimo sforzo ha la meglio sui padroni di casa dell’Orlandina.

E’ stato un match a senso unico, condotto con ordine e sempre con distacchi importanti dai ragazzi del Longano. Ottima la prova corale, condita da poche sbavature, con Enza Torre che ha così dato ampio spazio a tanti Under17, con l’esordio assoluto in serie C del libero (classe 2010) Antonino Cutropia, e le belle giocate di Bagnato (2009) e Gitto (2010), con quest’ultimo che ha anche messo a terra il punto del 12-25 che ha chiuso il terzo set e partita.

La Play Volley arriva così al giro di boa (ed alla conseguente sosta di campionato) con un bel bottino di 24 punti in carniere (frutto di 8 successi e 2 sole sconfitte) equivalente alla terza piazza a 2 lunghezze dalla Capacense (2a) ed a cinque dalla battistrada Gibellina, ma soprattutto aumenta il vantaggio dall’ultima posizione utile per i play off a 8 punti, in virtù della sconfitta dell’Erice (attuale quinta) in casa della AS Volley Milazzo.