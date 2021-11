Pallavolo Femminile, parte la stagione della Play Volley Barcellona nel torneo di serie C

Inizia nel week-end la stagione della Play Volley Barcellona, formazione di pallavolo femminile che milita nel campionato regionale di serie C. Il calendario del girone B riserva alla squadra di coach Domenico Fazio l’esodrio in trasferta sabato 13 novembre sul campo del Giarratana, in provincia di Ragusa con l’Iblea Legnami. La prima gara casalinga è invece programma sette giorni dopo contro il Modica.

Ecco il calendario della Play Volley Barcellona della stagione regolare del girone B di serie C femminile