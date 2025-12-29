Segnalazione. Via Catili, residenti esasperati: perdita d’acqua da giorni e asfalto dissestato nella zona Acquacalda

Stato di degrado, disagi quotidiani e rischi per la sicurezza stradale. È la segnalazione che arriva da una lettrice di 24live e che riguarda la situazione di via Catili, nella zona Acquacalda.

Da circa una settimana, come riferito dai residenti, una perdita d’acqua costante interessa la carreggiata, con un vero e proprio rivolo che scorre lungo la strada, causando spreco di acqua potabile e numerosi disagi per chi vive nella zona.

Spreco d’acqua e disagi per i residenti

Secondo quanto segnalato, nonostante il problema sia evidente e persistente, nessun intervento di riparazione sarebbe ancora stato effettuato. L’acqua continua a fuoriuscire dal manto stradale, creando disagi alla viabilità e aumentando il rischio di ulteriori danni alla sede stradale.

Una situazione che, oltre allo spreco di una risorsa preziosa, alimenta il malcontento dei residenti, costretti a convivere quotidianamente con una strada allagata e scivolosa.

Asfalto dissestato e auto danneggiate

Alla perdita idrica si aggiunge il grave dissesto del manto stradale, più volte segnalato – riferiscono i residenti – agli enti competenti, ma rimasto finora senza risposte concrete.

Buche e avvallamenti avrebbero già causato danni significativi a diverse autovetture, tra sospensioni compromesse e pneumatici danneggiati. Una condizione che rende la percorrenza della strada sempre più pericolosa.

Pericolo per scooter e pedoni, strada poco illuminata

Particolarmente critica la situazione per chi viaggia in scooter o motociclo, soprattutto nelle ore serali. La zona, infatti, sarebbe scarsamente illuminata, aumentando il rischio di incidenti dovuti alla scarsa visibilità delle buche e dell’asfalto irregolare.

Un mix di acqua sulla carreggiata, buche e illuminazione insufficiente che rappresenta un serio pericolo per la sicurezza di residenti e automobilisti.

L’appello dei cittadini: “Serve un intervento urgente”

Attraverso 24live, i residenti di via Catili chiedono che venga data voce al loro disagio, auspicando un intervento tempestivo per la riparazione della perdita d’acqua e la messa in sicurezza della strada.

Una richiesta semplice: ripristinare condizioni minime di sicurezza e decoro urbano in una zona che, allo stato attuale, versa in condizioni critiche.