ASP Messina, Comune e UOSD Stroke del Policlinico promuovono la Giornata Mondiale Ictus

Un importante appuntamento dedicato alla salute e alla prevenzione: l’ASP di Messina, in collaborazione con il Comune e l’UOSD Stroke del Policlinico, promuove per mercoledì 29 ottobre una giornata di sensibilizzazione sull’ictus cerebrale presso l’Atrio del Municipio.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Progetto Regionale “Screening delle MCNT” e si inserisce tra le azioni della Global Stroke Action Coalition, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus 2025.

L’importanza della prevenzione

Dal Meeting delle Nazioni Unite sulle MCNT (Malattie Croniche Non Trasmissibili) è emersa la necessità di rafforzare le misure di prevenzione, soprattutto primaria, contro l’ictus e le patologie croniche.

L’ictus rappresenta un’emergenza medica grave che si verifica quando, a causa della rottura o dell’ostruzione di un vaso cerebrale, si interrompe il flusso sanguigno al cervello: senza trattamento, ogni 60 secondi muoiono circa 1,9 milioni di cellule cerebrali.

Ogni anno nel mondo si registrano 12 milioni di nuovi casi di ictus, oltre la metà dei quali risulta fatale, mentre 2/3 dei sopravvissuti devono affrontare disabilità permanenti. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa l’80% degli ictus è prevenibile intervenendo sui fattori di rischio modificabili, come fumo, alimentazione, sedentarietà e ipertensione.

In questa prospettiva, l’ASP di Messina, nell’ambito del Progetto Regionale “Screening delle MCNT” e in collaborazione con il Comune di Messina e l’UOSD Stroke del Policlinico, promuove per mercoledì 29 ottobre, dalle ore 9.00 alle 13.00, un evento di sensibilizzazione e informazione presso l’Atrio del Municipio di Messina.

L’iniziativa si inserisce tra le azioni della Global Stroke Action Coalition, nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Ictus 2025, e mira a rendere l’ictus una patologia sempre più curabile ed evitabile.

Durante la giornata sarà allestita un’area dedicata alle vaccinazioni, grazie alla collaborazione con il Centro Vaccinale dell’UOSD Igiene Ospedaliera AOU Policlinico, diretto dalla Dott.ssa Cristina Genovese.

Gli interventi

All’evento interverranno, tra gli altri:

il Sindaco di Messina , Dott. Federico Basile ;

, Dott. ; il Direttore Generale dell’ASP Messina , Dott. Giuseppe Cuccì ;

, Dott. ; l’ Assessore alle Politiche Sociali , Alessandra Calafiore ;

, ; i Dirigenti Medici Referenti del Progetto PL11 – PRP 2025 , Dott. Giuseppe Ruggeri e Dott.ssa Eliana Tripodo ;

, Dott. e Dott.ssa ; la Dott.ssa Laura Rosa Pisani , Direttore F.F. U.O.C. Neurologia P.O. di Milazzo;

, Direttore F.F. U.O.C. Neurologia P.O. di Milazzo; la Dott.ssa Maria Ruggeri , neurologa esperta di Stroke dell’ASP Messina;

, neurologa esperta di Stroke dell’ASP Messina; la Dott.ssa Rosaria Cuffari , Direttore U.O.C. Centro Gestionale Screening;

, Direttore U.O.C. Centro Gestionale Screening; la Dott.ssa Enrica Stancanelli , Dirigente Medico U.O.C. C.G.S.;

, Dirigente Medico U.O.C. C.G.S.; il Prof. Antonio Toscano , Direttore U.O. Stroke Unit del Policlinico Universitario, che relazionerà su “Fenomenologia dell’ictus cerebrale e prevenzione”;

, Direttore U.O. Stroke Unit del Policlinico Universitario, che relazionerà su “Fenomenologia dell’ictus cerebrale e prevenzione”; il Dott. Salvatore Sidoti , Direttore dello SPEM;

, Direttore dello SPEM; la Dott.ssa Cristina Genovese del Centro Vaccinale AOU Policlinico;

del Centro Vaccinale AOU Policlinico; la Dott.ssa Chiara Schirò, Direttore dell’Unità Operativa Educare e Promuovere Salute.

Nel corso dell’incontro è prevista anche la testimonianza di Gianluca Rossellini, addetto stampa dell’ASP e specialista in comunicazione istituzionale, che racconterà la sua esperienza personale con l’ictus.

Un momento di prevenzione, informazione e partecipazione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della salute cerebrale e dell’azione tempestiva.