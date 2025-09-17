Asp Messina: le giornate di sensibilizzazione e raccolta sangue

Solidarietà e memoria si intrecciano per dare vita ad un’iniziativa dal valore simbolico profondo: l’Asp Messina, insieme ai Servizi di Medicina Trasfusionale (SIMT) e alle Associazioni di volontariato, promuove un calendario di giornate di sensibilizzazione e raccolta sangue dedicate alla memoria del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990.

L’evento non si propone solo come un appuntamento sanitario, ma come un forte momento di impegno civile e comunitario.

Lo slogan trasmette un messaggio chiaro: “Il sangue si dona, non si versa”. Ciò ad indicare un richiamo alla coscienza collettiva, nel ricordo delle vittime innocenti delle stragi di mafia e come monito per le nuove generazioni. Donare sangue, dunque, significa compiere un gesto gratuito di solidarietà che salva vite, ma in queste giornate assume anche un valore simbolico ancora più profondo: contrapporre all’ingiustizia e alla violenza la cultura della vita, della legalità e della giustizia.

Il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì sottolinea:

“Queste giornate non sono solo dedicate alla salute, ma rappresentano una forma di educazione civica: il sangue donato è vita che si moltiplica, speranza che rinasce. Nel nome di Rosario Livatino, e di tutti coloro che hanno pagato con la vita la fedeltà ai valori della giustizia, invitiamo i cittadini, e in particolare i giovani, a farsi protagonisti di questo impegno di civiltà”.

Il Direttore del SIMT di Patti, Gaetano Crisà, aggiunge:

“Ogni donazione è un atto concreto di fratellanza che unisce chi dona e chi riceve. Iniziative come queste rafforzano la rete di solidarietà che tiene viva la nostra sanità e, allo stesso tempo, rendono onore a chi ha sacrificato la propria vita per difendere legalità e giustizia. Ai giovani voglio dire: donate con coraggio, fate vostra questa eredità di valori, perché il futuro della lotta contro la mafia passa anche dalle vostre scelte quotidiane”.

I giovani sono infatti il cuore pulsante di questa iniziativa: garantire il ricambio generazionale dei donatori significa assicurare nel tempo la disponibilità di sangue e plasma per chi ne ha bisogno. Ma significa anche radicare nei ragazzi il senso di responsabilità verso la comunità, il rispetto delle regole e la memoria dei sacrifici di chi ha difeso la libertà e la legalità.

Il calendario

Le giornate di incontro e raccolta si svolgeranno secondo il seguente calendario:

18 settembre 2025 ore 9:00 convegno sulla donazione presso l’Istituto Alberghiero Paritario di Rodi Milici (Avis Falcone);

ore 8:00-12:30: raccolta sangue UDR Ospedaliera di Lipari (AVIS Lipari);

ore 8:00-12:00 raccolta sangue sede AVIS Milazzo;

ore 8:00-12:00: raccolta sangue sede AVIS S. Angelo di Brolo;

21 settembre ore 8:00-12:30 raccolta sangue presso Ospedale di Milazzo, SIMT Milazzo;

ore 8:00-13:00 raccolta sangue AVIS Gaggi S. Domenica Vittoria (UDRM AVIS Ali Terme);

ore 8:00-13:00 raccolta sangue UDR FRATRES Letojanni.