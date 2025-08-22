La magia della Notte Bianca 2025 ad Oliveri: la comunità si unisce

Ad Oliveri la notte del 29 agosto si illumina per un’occasione speciale: dalle ore 21:00 torna la Notte Bianca, un evento che trasforma il borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto, ricco di musica, arte e spettacolo.

Non si tratta solo di un appuntamento di intrattenimento, ma di un vero e proprio simbolo di unione e collaborazione: cittadini, associazioni, commercianti, artisti e artigiani si mettono insieme per costruire un momento che appartiene a tutta la comunità.

Il programma è variegato e capace di coinvolgere ogni fascia di età:

Esibizioni artistiche di danza e performance musicali live;

Dj set per animare la notte con energia e divertimento;

Sfilate di abiti per adulti e bambini, con spazio dedicato anche alla creatività sartoriale locale grazie alla “Via del cucito” e alle esposizioni di abiti realizzati da sarte del paese;

Esibizioni canine che sorprenderanno e faranno sorridere grandi e piccoli;

Esibizioni canore live, con la voce di tanti talenti e la speciale partecipazione della cantante Rita Comisi, pronta a regalare emozioni indimenticabili.

La Notte Bianca di Oliveri non è solo spettacolo, ma soprattutto energia condivisa, voglia di stare insieme e cooperare. Una festa che dimostra come anche una piccola comunità, unita e coesa, possa dar vita a grandi eventi, capaci di valorizzare tradizioni, talenti e identità locale.

Oliveri si prepara dunque a una notte di luci, colori ed emozioni: un invito aperto a tutti per vivere la magia di un borgo che sa accogliere e sorprendere.