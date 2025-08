Tindari Festival 2025: la Notte Bianca fino all’alba

Dopo la grande partecipazione di turisti e cittadini alla Notte per la Cultura – che lunedì 4 agosto ha animato il centro storico di Patti con musica, spettacoli, mostre e visite guidate – arriva un altro appuntamento centrale del ricco cartellone del Tindari Festival 2025 realizzato dall’Amministrazione comunale di Patti con la direzione artistica di Mario Incudine.

Si tratta della Notte Bianca, che dalle ore 19 di venerdì 8 agosto fino alle ore 5 di mattina del giorno dopo, vedrà lo splendido borgo di Tindari trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto, con appuntamenti di ogni genere.

Al centro la Serata di Gala, alle ore 21 al Teatro Antico di Tindari, condotta dal presentatore Salvo La Rosa, che vedrà l’assegnazione del prestigioso Premio Tyndaris ad illustri protagonisti della cultura, dell’arte, della scienza e della società civile:

Sarà inoltre premiata la neonata compagnia teatrale “Le Signore di Patti”, che nelle ultime quattro edizioni ha contribuito a valorizzare il territorio con gli spettacoli realizzati nell’ambito del progetto con i detenuti della casa circondariale di Messina.

Il Gala, ad ingresso libero, vedrà come ospite speciale un’orchestra tutta al femminile, la Women Orchestra diretta dalla talentuosa Alessandra Pipitone. L’evento sarà arricchito anche dalla sfilata Metamorfosi – Atelier Desio.

A precedere il momento della Serata di Gala, alle ore 19:00 nel Gymnasium dell’area archeologica di Tindari, un evento che vedrà protagonisti i cittadini comuni in “Tindari Legge – Omaggio ad Andrea Camilleri”: sotto la guida di Stefania Molica e Peppino Bisagni, cento lettori interpreteranno il racconto “La gita a Tindari”.

A seguito della cerimonia di premiazione, la notte proseguirà con una rassegna di spettacoli nei luoghi simbolo di Tindari: alle ore 23 nella Basilica del Santuario, Le divote Historie di Orazio Strano, con la partecipazione di Sergio Bonanzinga; a mezzanotte, in Piazza San Quasimodo, la prima nazionale del Circo Acrobatico Teatrale di Yldor Circus. Ancora al’una di notte, presso il Gymnasium dell’area archeologica, l’opera dei pupi dei Fratelli Napoli in Cavalleria Rusticana.

Infine, dalle ore 2.30 fino alle 5 del mattino, al Teatro Greco, l’innovativo Tum Tum Tarantella, uno spettacolo travolgente che unisce la tradizione musicale siciliana alla potenza della musica dance, tra suoni popolari, DJ set, danza e scenografie spettacolari.

“I luoghi più belli e suggestivi di Tindari si preparano ad accogliere una grande festa, un inno alla bellezza, alla cultura, all’arte” – dichiara il Direttore artistico, Mario Incudine. “La Serata di Gala vuole in particolare celebrare le personalità di eccellenza che rendono questa terra migliore, più luminosa, più viva e più orgogliosa. La scelta di rendere protagonista anche il pubblico, cittadini e turisti, in Tindari Legge è per noi la chiave giusta per valorizzare l’identità e il senso di appartenenza della comunità al territorio”.