Tindari Festival: Roy Paci e le bande popolari siciliane

La musica delle bande popolari siciliane incontra la potenza creativa e travolgente di Roy Paci, in un concerto che coniuga tradizione e innovazione.

Quella dell’8 luglio è stata una serata indimenticabile nel contesto della 69ª edizione del Tindari Festival. Proprio nel cuore del Teatro Antico, dove a fare da sfondo era il magnifico tramonto del promontorio di Tindari.

L’evento è stato guidato nella conduzione dal brillante Giovanni Remigare, che ha saputo porsi in una posizione di ponte tra pubblico e palco, coinvolgendo i presenti con calore, ritmo e passione, accompagnando ogni esibizione con parole puntuali, rispettose e coinvolgenti.

Sul palco, ad affiancare Roy Paci, le bande musicali di Raccuia, Sinagra, e le bande riunite di Patti e Capo d’Orlando. Una formazione imponente, composta da giovani musicisti, ma anche maestri d’esperienza, che ha letteralmente infiammato la platea, portando nel teatro un’energia rara, fatta di fiati, percussioni e tradizione popolare.

Poi, il momento atteso dell’entrata in scena di Roy Paci: la sua tromba, in dialogo con le bande, risuona nel silenzio reverente della collina di Tindari. È un crescendo di emozioni, un intreccio sonoro tra il jazz, la musica bandistica e la passione mediterranea. Il pubblico – numeroso, eterogeneo, entusiasta – accompagna ogni nota con un applauso, ogni pausa con un respiro.

“Una serata così non si dimentica facilmente,” ha detto Roy Paci nel backstage, visibilmente colpito dalla partecipazione e dal calore dei presenti. “Portare la mia musica insieme a quella delle bande, qui a Tindari, è un atto d’amore per la nostra terra e per chi la anima ogni giorno con il proprio talento.”