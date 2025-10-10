Oliveri, Lido Baiadèra eccellenza siciliana: premiato per “Best Italian Beach 2025”

Un meritato secondo posto per il Lido Baiadèra di Oliveri sul palco del TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera del turismo in Italia. Il lido è stato premiato per la categoria “Best Italian Beach 2025”, rappresentante gli “Oscar” dei migliori stabilimenti balneari italiani.

«Questo premio è il frutto di anni di impegno, sacrificio e amore per il nostro mare. È una grande soddisfazione portare in alto il nome di Oliveri e della Sicilia».

Così, con forte emozione, ha commentato Francesco Scardino, titolare e anima del lido, nel ritirare il riconoscimento.

Il Lido Baiadèra diviene orgoglio siciliano

Non è la prima volta che il Lido Baiadera si distingue, ricevendo importanti premi per la qualità dei servizi, la cura degli spazi, la sostenibilità ambientale e l’accoglienza autentica che da sempre lo contraddistinguono.

Un riconoscimento che premia non solo una struttura balneare, ma una realtà fatta di passione, dedizione e identità territoriale.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti i più illustri professionisti del turismo balneare italiano, a riconferma del modo in cui le imprese siciliane si stiano posizionando all’interno del panorama nazionale, grazie alla loro eccellenza e vitalità.

Il Lido Baiadèra porta così in alto, orgogliosamente, il suo nome per il turismo siciliano, raggiungendo un traguardo importante anche per Oliveri, piccolo comune affacciato sul Tirreno, che ancora una volta dimostra come la forza delle idee, del lavoro e dell’autenticità possa trasformarsi in un simbolo di eccellenza riconosciuto in tutta Italia.