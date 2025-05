Oliveri, estate in musica: il Lido Baiadèra accende le notti del “Baia Events”

Redazionale

Con l’arrivo dell’estate, Oliveri si prepara a diventare ancora una volta, uno dei palcoscenici più affascinanti della costa tirrenica messinese. E al centro della scena torna il Lido Baiadèra, pronto ad accendere le notti estive con una nuova edizione del “Baia Events”, rassegna musicale che negli anni ha saputo coniugare bellezza naturale, arte e grandi emozioni.

Sui social è già partito il countdown e l’entusiasmo cresce giorno dopo giorno. I primi nomi svelati per il cartellone 2025 sono una dichiarazione d’intenti: Mario Venuti, Tony Canto, Luca Madonia e Alessio Bondì. Quattro cantautori, quattro stili diversi, ma accomunati da una poetica raffinata e profonda, capaci di interpretare la musica come linguaggio dell’anima.

Il Lido Baiadèra, nel tempo, ha smesso di essere solo uno stabilimento balneare per trasformarsi in qualcosa di più: un teatro sotto le stelle, un punto d’incontro tra le onde del mare e le vibrazioni della musica d’autore. Un luogo dove ogni evento è pensato come un’esperienza, in cui lo spettatore non assiste semplicemente a un concerto, ma entra a far parte di una dimensione più intima e suggestiva.

A rendere possibile tutto questo è la visione del Baiadèra, che negli anni ha saputo dare nuova linfa alla scena culturale di Oliveri. Un lavoro instancabile, fatto di passione e cura, che ha trasformato il lido in una vera e propria fucina di cultura e intrattenimento. Un’eccellenza locale che contribuisce, stagione dopo stagione, a rafforzare l’identità turistica del territorio, rendendo Oliveri una delle mete più amate dell’estate messinese.

Nei prossimi giorni, è attesa la conferenza stampa ufficiale per la presentazione dell’intero programma del “Baia Events”: un appuntamento che sancirà l’inizio di una stagione che si preannuncia memorabile, coinvolgente, unica.