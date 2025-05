Il Lido Baiadèra di Oliveri premiato a Milano per essere tra i migliori beach club d’Italia

Prestigioso traguardo per il Lido Baiadèra di Oliveri, che conquista un posto tra i migliori beach club d’Italia e si inserisce nella Top Ten siciliana. Il riconoscimento è stato conferito ieri, durante il Gran Galà dei Migliori Beach Club d’Italia, tenutosi presso l’esclusivo Hotel Gallia di Milano, in occasione della presentazione ufficiale della Guida 2025 dei migliori stabilimenti balneari italiani.

L’evento ha visto la partecipazione delle realtà più rinomate del panorama nazionale, come il Bagno Piero e l’Alpemare di Forte dei Marmi, Cala San Giovanni di Polignano a Mare e il celebre Papeete Beach di Milano Marittima. Tra queste eccellenze, anche la Sicilia ha brillato con il suo gioiello sul mare: il Lido Baiadèra, punto di riferimento del turismo balneare nel borgo di Oliveri, in provincia di Messina.

Grande la soddisfazione espressa da Francesco Scardino, titolare e anima del Lido:

“Un’emozione fortissima ricevere questo riconoscimento. È un orgoglio portare il nome di Oliveri tra le eccellenze italiane. Dimostriamo che anche i piccoli centri possono raggiungere grandi traguardi, con impegno e qualità.”

Il premio celebra non solo la suggestiva location sul mare di Oliveri, ma anche l’eccellenza dei servizi, la cura per l’ospitalità di alto livello e l’attenzione alla valorizzazione del territorio. Un successo che valorizza l’intera comunità locale e conferma l’importanza di puntare su un turismo sostenibile e di qualità in Sicilia.

Lido Baiadèra: eccellenza balneare e promozione del territorio

Il Lido Baiadèra rappresenta oggi un esempio concreto di come l’unione tra professionalità, bellezza naturale e visione imprenditoriale possa trasformare un piccolo lido in una destinazione di riferimento per il turismo balneare italiano.