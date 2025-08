“Borghi e Monti d’aMare Festival 2025”: i prossimi appuntamenti

Dopo il successo del Castroreale Jazz Festival 2025, “Borghi e Monti d’aMare Festival 2025” si rinnova per la prima tappa costiera a Barcellona Pozzo di Gotto e il successivo appuntamento a Tonnarella

È il turno della prima tappa costiera nell’ambito di “Borghi e Monti d’aMare Festival 2025”, la manifestazione avviata lo scorso 27 luglio con il “Castroreale Jazz Festival”, che ha raccolto larghi consensi e spento quest’anno la sua 25esima candelina.

Il 6 e il 7 agosto la manifestazione che è venuta alla luce su idea e promozione del Gal Tirrenico Mmb, con un Programma di Sviluppo Rurale, si sposta a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, lungo la Spiaggia di Calderà a Piazza delle Ancore, per portare la mission principale in tutti e tredici i centri incorporati nella Compagine di Azione.

Venerdì 8 agosto, si procederà con la tappa di Tonnarella di Furnari che è stata riprogrammata sempre al Parco Urbano, dopo il rinvio del 4 agosto dovuto alle cattive condizioni meteo.

Il Gal Tirrenico, attraverso questo progetto congegnato da anni, si incastra con le Amministrazioni comunali per dare valore ad ogni località con le sue caratteristiche peculiari e punta ad indicare una identità significativa che varchi lo Stretto e si proietti verso il mondo con un “motore di squadra”.

L’orario di apertura di tutte le rassegne è fissato per le ore 19.15, con un segmento di ragionamenti culturali con temi di dibattito che rilanciano il territorio e con il Villaggio Enogastronomico che presenta una sorta di paniere globale di tutte le rappresentanze geografiche.

La tappa costiera a Barcellona Pozzo di Gotto

“Borghi e Monti d’aMare Festival 2025” a Barcellona P.G. vedrà un talk show con ospiti il Presidente del Gal Tirrenico – prof. Carmelo Pietrafitta, il prof. di Analisi di Mercato Flippo Grasso del Dipartimento di Scienze del Turismo di Messina, l’On. Tommaso Calderone – deputato a Montecitorio e il Direttore generale del Gal Tirrenico arch. Roberto Sauerborn.

A conclusione di questa tavola rotonda, rulli di tamburo per il momento da acquolina in bocca ovvero quello gastronomico, con l’esibizione dello chef Tindaro Ricciardo che permetterà di conoscere i metodi di preparazione tradizionali, le ricette dell’Area proposta (per esempio, a Castroreale ha realizzato un piatto unico, il “Boccone Fiorito”, cioè la zucchina lunga da pergola ripiena di zucchina e tante materie prime di qualità e aromi) e le espressioni di ristorazione che ricadono su questo versante.

In tutto, si divulgheranno Undici Bocconi per le Undici tappe. Parallelamente, le tipicità agroalimentari in mostra e in assaggio (con una considerevole testimonianza dell’Associazione “Demetra”) consentono di ampliare il raggio di conoscenza dei gusti dei visitatori rispetto al contesto e forgiare una ribalta per i produttori.

Un altro filone dell’evento complessivo si articola con le tradizioni e gli spettacoli: con il 5 agosto, per esempio, è partita la Festa delle Identità Culturali Siciliane a Rodì Milici – Piazza Martino con la Sfilata dei Carretti Siciliani, il Concerto de “I Cantustrittu” e per il 6 agosto “I Misi i l’Annu” di Rodi Milici, “Murgo” di Gioiosa Marea, “I Cariddi” di Messina e “Gli Arbëreshë” di Santa Cristina Gela.

L’appuntamento a Tonnarella

La stessa impostazione culturale si materializzerà a Tonnarella, sullo strepitoso lungomare che quasi si aggancia alle Isole Eolie, venerdì 8 agosto sempre alle 19.15 circa, con un talk show dove la conversazione si svilupperà con il sindaco dott. Felice Germanò, il presidente nazionale della Rete “Borghi GeniusLoci De.Co.” dott. Nino Sutera e il Direttore del Gal Tirrenico arch. Roberto Sauerborn. Anche in questa latitudine, ci sarà l’opportunità di assistere al Cooking Show dello chef ed apprezzare una pietanza della memoria regionale.

Il bilancio delle attività del “Castroreale Jazz Festival 2025”

La Regia Gal Tirrenico ha reso possibile di strutturare un parterre di studiosi, di artisti, di opinionisti dell’attualità, di amore verso la cucina, sostenibilità e natura e di tracciare un apparato di crescita per la Filiera Turistica Territoriale. Ogni sito poi deve fare la sua parte, recependo gli input forniti dalla macchina operativa inaugurale.

Castroreale certamente ha potuto vantare lo zoccolo duro della Musica Jazz schierando personalità su scala internazionale nella bellissima Piazza Pertini, ribattezzata popolarmente “Piazza delle pietre”. Andando a ritroso:

il 3 agosto il trombettista torinese Fabrizio Bosso in Quartetto ha trasmesso tutta la sua dirompenza creativa;

in Quartetto ha trasmesso tutta la sua dirompenza creativa; il 2 agosto, Francesco Cafiso & Mauro Schiavone con l’unicità del sax alto che duetta con il virtuoso pianista;

con l’unicità del sax alto che duetta con il virtuoso pianista; il 1° agosto, la sicilianità del sax di Giambruno 4ET featuring con il professionista francese Nicolas Folmer alla tromba;

alla tromba; il 31 luglio , con la poliedrica e divertente Conturband , che ha fatto ballare con la spensieratezza di 14 strumentisti un po’ acrobatici;

, con la poliedrica e divertente , che ha fatto ballare con la spensieratezza di 14 strumentisti un po’ acrobatici; per terminare nella narrazione dei concerti, il 27 luglio con la graffiante pianista Rachel Z, dagli States, con il batterista Omar Hakim e il contrabbassista Jonathan Toscano.

Anche in questa tappa, in Piazza delle Aquile, si è argomentato con gli amministratori nelle diverse giornate: dal sindaco di Castroreale Giuseppe Mandanici al suo vice Chiara Giuttari; dalla Storica dell’arte dott.ssa Valentina Certo alla prof.ssa Mariella Sclafani – Presidente Pro Loco “Artemisia” di Castroreale –; dalla dott.ssa Melina Trovato – Ufficio Turistico del Comune Castroreale – al presidente dell’Ordine degli Architetti Giovanni Lazzari; dal prof. Mario Bolognari – già sindaco di Taormina – all’ex senatore Domenico Nania, già vicepresidente del Senato del Repubblica, alla responsabile di sede dell’Istituto alberghiero di Alia (PA), prof.ssa Rosa Puglisi e naturalmente al Gal Tirrenico che ha omaggiato tutti gli intervenuti con una targa ricordo.

Alla moderazione delle tavole rotonde e all’intrattenimento giornalistico dello Show dello chef è la cronista Marcella Ruggeri.

Le tappe successive

Tra le successive tappe con la connessione culinaria, oltre a Barcellona e Tonnarella, ci saranno Fondachelli Fantina il 9 e 10 agosto e Merì il 12 e il 13. A seguire, anche Oliveri, Basicò, Falcone, Terme Vigliatore, Rodì Milici e Mazzarrà Sant’Andrea.

Le comunicazioni relative agli eventi saranno gestite tramite i canali Social con la pagina Gal Tirrenico Regia.