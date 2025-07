Successo travolgente per il Mojito’s Cafè: oltre mille alla “Festa del Gelato” per i 18 anni del locale di Terme Vigliatore

Redazionale

Una serata da incorniciare quella di ieri al Mojito’s Cafè di Terme Vigliatore, che ha celebrato nel modo più dolce e partecipato possibile i suoi 18 anni di attività. Il noto locale termense ha infatti organizzato la “Festa del Gelato”, un evento che ha attirato oltre mille persone nel cuore dell’estate, trasformando la via principale di Terme Vigliatore in un punto di ritrovo gioioso per famiglie, giovani e visitatori.

L’iniziativa, come raccontato anche su 24live, ha avuto indiscusso successo: musica, animazione, omaggi e – naturalmente – tanto gelato artigianale gratuito hanno fatto da protagonisti per una serata all’insegna del gusto e del divertimento.

A rendere ancora più speciale l’evento, la ricorrenza che ha dato il via ai festeggiamenti: i 18 anni del Mojito’s Cafè, diventato nel tempo un punto di riferimento per la movida e la socialità di Terme Vigliatore. Un traguardo importante, festeggiato insieme alla comunità con entusiasmo e spirito di condivisione.

Tra i momenti più apprezzati della serata, anche la musica live e lo spettacolo per bambini, che hanno contribuito a creare un clima di festa autentico e coinvolgente. Lo staff del Mojito’s ha curato ogni dettaglio con professionalità e passione, offrendo ai presenti un’esperienza indimenticabile.

Il successo della Festa del Gelato non è stato solo numerico, ma soprattutto emotivo e simbolico: un abbraccio collettivo a una realtà commerciale che da quasi due decenni accompagna con continuità la vita quotidiana e i momenti speciali di un’intera comunità.

Un plauso va quindi a tutto il team del Mojito’s Cafè per aver organizzato una serata perfetta e per aver saputo unire in un’unica occasione gusto, festa e gratitudine verso i propri clienti. E ora, con la maggiore età appena raggiunta, il Mojito’s si prepara a scrivere nuovi capitoli della sua storia, con la stessa energia e lo stesso sorriso che da sempre lo contraddistinguono.