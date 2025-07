Il Mojito’s Café festeggia 18 anni con “La Festa del Gelato”

Redazionale

Una serata di gusto, musica e magia per grandi e piccini. Domenica 27 luglio 2025, alle ore 21:00, il Mojito’s Café di Terme Vigliatore celebra il suo 18° compleanno con un evento speciale: La Festa del Gelato, aperta a tutta la comunità.

Per l’occasione, il cono sarà disponibile al prezzo simbolico di 2 euro, comprensivo non solo del gelato ma anche del biglietto per partecipare al sorteggio di una vacanza per 2 persone. Un’opportunità imperdibile per unire dolcezza e fortuna!

Tra i protagonisti della serata, ovviamente, i gusti del gelato, tutti ispirati alle eccellenze siciliane:

Torrone

Risonero

Setteveli

Cassata

Pistacchio di Bronte

Mandarino di Ciaculli

Bacio di Dama con Mandorla d’Avola

Fragola di Maletto

Limone di Sicilia

Bella Sicilia

E a rendere la serata ancora più magica:

i De Colores Band in concerto, il Mago Alex, con spettacolo di magia per bambini e un Gadget omaggio per tutti i partecipanti.

L’intervista e l’invito

Di seguito, l’intervista video esclusiva con Benedetto Gianlombardo, titolare del Mojito’s Café: scopri il dietro le quinte dell’evento e la passione che da 18 anni accompagna questo locale simbolo dell’estate siciliana.