La rete politica “Ambiti di percorso comune” parteciperà con una lista unitaria alle amministrative nei Comuni di Barcellona e Milazzo

Si è svolta a Messina la quarta riunione operativa e programmatica del gruppo “Ambiti di percorso comune”, realtà nata da mesi su impulso di esponenti di varie forze democratiche, repubblicane, socialiste, liberali e riformiste. L’incontro ha sancito una tappa importante nel percorso di consolidamento di un laboratorio politico condiviso, nato con l’intento di creare uno spazio di confronto costruttivo su progetti e programmi, finalizzato all’individuazione di obiettivi comuni e alla costruzione di nuove sinergie.

Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte rappresentanti di diverse formazioni politiche attive nella città metropolitana di Messina, è emerso un forte entusiasmo per i risultati già ottenuti e per la crescente diffusione del progetto, che ha ormai superato i confini locali, estendendosi in varie aree della Sicilia e del resto d’Italia. È stata pertanto condivisa la volontà di promuovere a breve nuovi incontri su scala regionale, in vista di un appuntamento nazionale che sancisca ufficialmente la nascita di una proposta federativa ampia e coerente.

Sul piano politico-elettorale, è stata decisa la partecipazione alle prossime tornate amministrative nei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo con una lista unitaria, espressione di tutte le componenti del gruppo. Le candidature saranno individuate sulla base di criteri di competenza, esperienza e rappresentatività e il programma sarà definito in maniera partecipata e condivisa.

All’incontro erano presenti Letterio Grasso Presidente provinciale di “Azione”, che ricopre il ruolo di coordinatore del gruppo; Letizia Valentina Lo Giudice per “+Europa”; Emilio Puglisi “Allegra per Azione”; Vicky Amendolia e Antonio Matasso per “SD Socialdemocrazia”, entrambi membri della segreteria nazionale; Pippo Rao e Camillo Giliberto per “Democrazia Liberale”; Amedeo Gitto e Cosimo Recupero per il “Partito Socialista Italiano”.