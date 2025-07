Un diploma a 51 anni, la storia di riscatto di una madre che corona il suo sogno insieme al figlio tredicenne

Una storia di crescita e di riscatto sociale quella di Svitlana Kokuyenko, che a cinquantuno anni ha conseguito il diploma di perito agrario nello stesso periodo in cui il figlio tredicenne Claudio ha concluso il suo percorso di studi con il massimo dei voti e la lode.

Per raggiungere l’ambito traguardo la donna, che ventisei anni fa ha lasciato la sua terra d’origine, l’Ucraina, per trovare fortuna in Italia, è tornata sui banchi di scuola, imparando quotidianamente a conciliare lo studio con il lavoro da colf e gli impegni familiari. Una strada tutta in salita che alla fine, però, ha ripagato gli innumerevoli sacrifici affrontati per frequentare il corso serale dell’Istituto Agrario Ipsaa Leonti di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nonostante le innegabili difficoltà, Svitlana è riuscita, infatti, a coronare il suo sogno diplomandosi con la votazione di 94/100. Il suo è stato un grande esempio di determinazione e di impegno soprattutto per il figlio tredicenne, che contemporaneamente ha superato in maniera brillante l’esame di terza media alla D’Alcontres.