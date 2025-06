Terme Vigliatore: riapre il vecchio centro di raccolta dei rifiuti

Terme Vigliatore si prepara a fare un passo avanti nella tutela dell’ambiente grazie all’imminente riapertura del vecchio centro di raccolta.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’attuale amministrazione comunale, dopo che alcuni anni fa la magistratura aveva sequestrato l’isola ecologica.

L’impegno costante e produttivo della stessa ha reso fattibile il rispristino, mirato a promuovere la gestione più efficace e responsabile dei rifiuti.

Si incentiva, così, la raccolta differenziata, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Il centro di raccolta (CCR) sarà ripristinato nel sito situato nella salita del cimitero di Terme Vigliatore: in questi giorni sono iniziati i lavori e dovrebbe essere operativo fra alcune settimane, accogliendo diverse tipologie di rifiuti tra cui carta, plastica, vetro, ingombranti, RAEE.

“La riapertura del CCR – ha detto il sindaco del centro tirrenico, Bartolo Cipriano – rappresenta un importante traguardo per il territorio del nostro comune. Dobbiamo partire da qui per arrivare al potenziamento della raccolta differenziata, puntando, sempre di più, a ridurre gli abbandoni abusivi dei rifiuti e a migliorare la qualità della raccolta. Con l’apertura di questo centro – ha aggiunto il sindaco – compiamo un passo concreto verso la sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente.

Il CCR sarà uno strumento al servizio dei cittadini e di tutto il territorio e siamo grati a tutti coloro che si sono spesi per renderlo una realtà significativa”.