Felice Panebianco è il nuovo sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia

È l’avvocato messinese Felice Panebianco, 42 anni, il nuovo sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia. La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi e Panebianco si è già insediato nel nuovo incarico, affiancando il commissario straordinario Sergio Bonomo nella guida dell’ente culturale che rappresenta un punto di riferimento per il panorama artistico e musicale della Sicilia.

“Siamo felici di accogliere una figura di comprovata competenza – ha dichiarato Bonomo – in un momento strategico per il rilancio della Fondazione. La nomina arriva alla vigilia della 71ª edizione del Taormina Film Fest, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2024 sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca. Taormina tornerà protagonista del grande cinema internazionale con proiezioni, anteprime e ospiti d’eccezione nel suggestivo scenario del Teatro Antico”.

Una programmazione ricca tra cinema, musica e cultura

Il programma culturale estivo 2024 si preannuncia particolarmente intenso. Oltre al festival cinematografico, sono previste oltre 20 serate di spettacolo tra luglio e settembre nell’ambito del Festival di Taormina Arte, diretto da Gianna Fratta. Tra gli eventi annunciati:

PFM Doppia Traccia (15 luglio)

Peppe Barra (22 luglio)

Astor – Un secolo di tango (12 agosto)

Giulietta e Romeo (25 agosto)

Tony Hadley (26 agosto)

Arisa (28 agosto)

Grande attesa anche per le celebrazioni dei 100 anni di Andrea Camilleri, in programma dal 31 agosto al 6 settembre, con un palinsesto articolato che comprende mostre, proiezioni, incontri e spettacoli. Il progetto, promosso dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo guidato da Elvira Amata, è realizzato in collaborazione con l’Associazione Fondo Camilleri, il Comitato nazionale Camilleri 100, Palomar, Rai Fiction e SIAE.

Crescita e solidità economica per la Fondazione

Il commissario Bonomo ha sottolineato come la Fondazione Taormina Arte Sicilia stia vivendo una fase di crescita, con un bilancio in attivo nel 2023: “Un segnale importante che dimostra l’efficacia della gestione e la volontà di rilanciare la qualità delle programmazioni culturali”. A chiudere la stagione estiva, sarà la Belliniana, rassegna musicale dedicata al compositore Vincenzo Bellini.

“Ringrazio – ha aggiunto Bonomo – l’assessore Amata, i direttori artistici Tiziana Rocca e Gianna Fratta, e tutti coloro che stanno contribuendo alla rinascita della Fondazione con passione e professionalità”.