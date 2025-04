Canile comunale: il Consiglio comunale approva con l’ok di maggioranza e Città Aperta

Un iter che poteva essere semplice, ma che ha trovato non poche difficoltà, ha finalmente trovato il lieto fine ieri sera quando il Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto dal Presidente Angelo Paride Pino, ha approvato la proposta per la realizzazione del canile comunale, segnando un passo fondamentale nel rispetto degli obblighi normativi in materia di tutela degli animali e gestione del randagismo. La seduta ha visto il voto favorevole di 10 consiglieri di maggioranza su 12 presenti, oltre ai 3 consiglieri del gruppo di opposizione “Movimento Città Aperta”. I due consiglieri di Forza Italia, Tommaso Pino e Lidia Pirri, hanno espresso voto contrario, mentre gli altri consiglieri presenti, quali Giuseppe Abbate, David Bongiovanni, Ilenia Torre, Melangela Scolaro e Gianfranco Benenati, si sono astenuti.​

Un obbligo normativo per i Comuni

La realizzazione di un canile comunale non è solo una scelta politica, ma un obbligo previsto dalla normativa vigente. La Legge Regionale 3/2019 della Sicilia stabilisce che i Comuni, singoli o associati, devono provvedere alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. Inoltre, devono assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nei canili sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL.​

Questa normativa si inserisce in un quadro più ampio di leggi nazionali e regionali che impongono ai Comuni la responsabilità della gestione del randagismo, della prevenzione delle zoonosi e della tutela del benessere animale. La mancata ottemperanza a tali obblighi può comportare sanzioni e la necessità di stipulare convenzioni con strutture private, con conseguenti oneri economici per l’ente locale. Si tratta, a prescindere dalla normativa, di un atto importante di amore e civiltà nei confronti della cittadina che si è trovata spesso ad affrontare importanti problemi legati al fenomeno di randagismo.

Un passo avanti per la comunità

L’approvazione della proposta per il canile comunale rappresenta un importante passo avanti per la comunità di Barcellona P.G., che da tempo attendeva una soluzione strutturale al problema del randagismo.

“La nuova struttura consentirà non solo di garantire il benessere degli animali, ma anche di migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Mi è dispiaciuto notare l’astensione e il parere contrario del Consiglio – ha commentato Angelo Paride Pino – e ho trovato intellettualmente onesta e di caratura costruttiva l’opposizione di Città Aperta che, invece, davanti a una decisione così importante non ne ha fatto questione di colore politico”. ​

Inoltre, la realizzazione del canile comunale permetterà al Comune di adempiere pienamente agli obblighi di legge, evitando sanzioni e ottimizzando l’utilizzo delle risorse pubbliche.