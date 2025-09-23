Consiglio comunale Milazzo: associazioni e PCI condannano le tensioni in aula

La risposta per i fatti avvenuti il 22 settembre scorso presso il Comune di Milazzo durante una seduta consiliare ordinaria è giunta subito da parte di PCI Sicilia, PCI Milazzo, Associazione Il Giglio, AltalenaliberA e Associazione Ama Camminare in Sintonia Milazzo. Tali gruppi hanno voluto dissociarsi dalle prese di posizione emerse nell’aula del Civico Consesso, a seguito dello sciopero Nazionale per la Palestina.

La protesta pro Palestina a Milazzo

Una giornata di sciopero che ha bloccato un intero paese, generando un movimento di coinvolgimento di moltissime persone, desiderose di esprimere il proprio dissenso per i fatti che in questo momento si stanno consumando a Gaza. Anche a Milazzo ieri la voce dei manifestanti si è espressa: con un gesto di rivolta, una folla ha preso parte alla seduta del Consiglio comunale, generando però momenti di forte tensione.

La presa di posizione

“I gruppi intestatari, alla luce dei fatti accaduti in Consiglio Comunale il 22 settembre scorso, a seguito dello sciopero Nazionale per la Palestina, si dissociano dalle prese di posizione emerse nell’aula del Civico Consesso. I firmatari condividono il documento redatto e firmato dai Consiglieri Comunali, apprezzandone i punti essenziali contenuti, come il Genocidio in atto, il riconoscimento dello Stato di Palestina, la richiesta di un cessate il fuoco immediato e l’apertura di corridoi umanitari permanenti. Crediamo fermamente che la precedente richiesta fatta da “Insieme per la Palestina” per un Consiglio Comunale aperto, sia stata superata da quanto esitato ieri in aula. Affrontare argomenti così delicati, confrontandosi con le Istituzioni, richiede innanzitutto la capacità di mantenere un atteggiamento educato, rispettoso e costruttivo, scevro da arroganza, prepotenza e prese di posizioni personali. Pertanto, nel condannare la veemenza esplosa durante il confronto, causa di esacerbazione generale, continueremo la nostra lotta a fianco del popolo palestinese dissociandoci totalmente dalle speculazioni politiche e non, scaturite nelle ultime ore”.

Una presa di posizione chiara, che ribadisce il sostegno alla Palestina, pur condannando i toni accesi raggiunti nel corso della giornata di ieri.