Barcellona: ritirata la delibera sul canile comunale, stasera si discute il PEF

Seduta movimentata quella di ieri sera in Consiglio Comunale a Barcellona Pozzo di Gotto, dove la discussione sulla delibera relativa all’approvazione e alla dichiarazione di pubblica utilità del progetto del canile comunale ha subito uno stop. La delibera, presentata dall’amministrazione comunale a firma dell’assessore Nicola Barbera, è stata ritirata a seguito delle contestazioni sollevate dal consigliere Tommaso Pino, che ne ha evidenziato l’illegittimità.

Secondo quanto dichiarato da Pino, il documento affermava erroneamente di avere tutti i nulla osta necessari da parte degli enti competenti, incluso il fondamentale via libera del Genio Civile. Tuttavia, lo stesso Genio Civile non solo non aveva mai rilasciato tale autorizzazione, ma aveva richiesto nel dicembre scorso delle integrazioni al Comune, rimaste inevase. Anche dopo un successivo sollecito ufficiale tramite PEC, l’amministrazione non ha provveduto ad inviare i documenti richiesti, portando avanti comunque la proposta di delibera.

La situazione, definita “gravissima” da Pino, ha portato l’opposizione a intervenire con fermezza, costringendo il ritiro dell’atto da parte del Sindaco e della Giunta. “Fortunatamente per i cittadini e per i colleghi dell’opposizione, sono riuscito a smascherare questa irregolarità, evitando che venisse approvata una delibera illegittima” ha fatto sapere anche tramite social il consigliere.

Dopo l’intervento del consigliere, il provvedimento è stato ritirato, con conseguente allungamento dei tempi di realizzazione dell’infrastruttura. Pino ha sottolineato come questa vicenda rappresenti “un ulteriore fallimento della gestione amministrativa in carica“, accusata di pressapochismo e scarsa trasparenza.

L’assessore Nicola Barbera ha replicato alle critiche, esprimendo sorpresa per l’atteggiamento del consigliere. Secondo Barbera, anziché segnalare tempestivamente la questione, Pino avrebbe preferito attendere il momento più opportuno per sollevare la polemica, causando così un ritardo evitabile. Ha inoltre assicurato che l’ufficio competente ha già inviato i documenti richiesti, ripristinando il corretto iter amministrativo.

L’assessore ha infine auspicato che, in futuro, “il dibattito politico possa essere più costruttivo e orientato al bene della città“, senza inutili giochi tattici che finiscono per rallentare opere di pubblico interesse.

Intanto, la seduta del Civico Consesso è stata riaggiornata dal Presidente del Consiglio Angelo Paride Pino a questa sera alle ore 19.00. All’ordine del giorno le delibere riguardanti il PEF.