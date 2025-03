Santa Lucia del Mela, Juventus Club “Gaetano Scirea” premiato migliore in Sicilia

Lo Juventus Club “Scirea” di Santa Lucia del Mela è stato premiato come migliore degli JOFFICIAL Fan Club siciliani come primo club per numero di iscritti, che ad oggi sono 731. Il riconoscimento è stato consegnato al presidente Benedetto Merulla e ai soci al meeting nazionale di Bagheria alla presenza di Sergio Brio, Yvone Scavone e dei responsabili regionali Salvatore Capraro e Michele Russo.

Il club, fondato nel 1984, si è distinto tra i cinquantuno club ufficiali presenti nell’isola per una serie di iniziative come la proposta di intitolazione del campo sportivo di Santa Lucia del Mela a Gaetano Scirea e del palazzetto dello sport a Paolo Rossi. Negli anni ha ospitato campioni nazionali e internazionali, come Michel Platini, Paolo Rossi, Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Stefano Tacconi, Totò Scillaci, Luciano Moggi e Claudio Marchisio.