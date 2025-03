Le criticità della sanità in provincia e le proposte per il futuro al centro del convegno del Psi di oggi pomeriggio

Oggi pomeriggio nell’auditorium “Parco Maggiore La Rosa” si è tenuto il convegno “La sanità in coma dalla protesta alla proposta” organizzato dal PSI (Partito Socialista Italiano).

All’incontro, moderato dal segretario cittadino del PSI Cosimo Recupero, sono intervenuti il Dr Paolo Calabrò, che ha parlato della situazione sanitaria in provincia di Messina, il Dr Nunziante Rosania con una relazione su “Sanità e giustizia: cosa non ha funzionato” e il Dr Antonio Milici che si è soffermato su “Una proposta per la sanità del futuro”. Presente anche il deputato regionale del PD on. Calogero Leanza, vicepresidente della commissione sanità, il quale è intervenuto sottolineando lo stato di crisi che per ora attraversa la sanità siciliana.

“Credo che il convegno sulla sanità organizzato dal PSI – ha affermato Paolo Calabrò- abbia denunciato non solo le criticità della medicina ospedaliera e territoriale, che sono oggettive, e delle quali le responsabilità sono ben note, ma ha proposto delle idee praticabili nell’ottica di una migliore riorganizzazione sanitaria in provincia, in particolare per quanto riguarda gli ospedali di Barcellona e di Milazzo. Come partito siamo pronti a confrontarci con la deputazione regionale della provincia e con i vertici aziendali”.

La proposta avanzata durante l’incontro sostanzialmente consiste nel differenziare l’area dell’emergenza urgenza a Milazzo, rideterminando posti letto ed organico e l’area di malattie croniche e riabilitazione a Barcellona. “Si ritiene l’unica soluzione possibile – ha concluso Calabrò – per recuperare la struttura dell’ospedale “Sant’Andrea” dopo lo sfascio causato da scelte scellerate decise nel tempo dalla politica ed eseguite dai vertici dell’Asp”.