L’assessore Salvatore Coppolino respinge le accuse dell’opposizione sulla mancata apertura del nuovo mercato ortofrutticolo

L’assessore Salvatore Coppolino respinge al mittente le accuse dell’opposizione in merito alla mancata apertura del nuovo mercato ortofrutticolo nella zona di Sant’Andrea e mette i puntini sulle “i”.

“E’ tutto nero su bianco nell’avviso esplorativo approvato e che pubblicheremo lunedì mattina -spiega Coppolino. Alla gara vera e propria potranno partecipare coloro che hanno risposto a quest’ultimo. Priorità nell’assegnazione degli spazi è prevista per gli operatori già attivi nel mercato di Nasari che formalizzino la domanda entro i termini previsti dal bando che pubblicheremo, a patto che siano in regola con i pagamenti, accettino il regolamento e siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Nonostante le accuse dell’opposizione tutti noi, a partire dal sindaco Pinuccio Calabrò, crediamo in questo progetto, ma per ripristinare la copertura con un’adeguata impermeabilizzazione è prevista una spesa di 230.000 euro -aggiunge l’assessore. Vista la situazione di dissesto del Comune, la spesa è a carico dei concessionari, che la pagheranno attraverso i canoni. Nessun ritardo quindi -conclude Coppolino- ma solo una tempistica normale, considerato anche il fatto che siamo partiti da zero e ci tengo a ringraziare gli uffici per il lavoro svolto, con in testa il dirigente Alessandro Sapienza e la funzionaria Salvina Genivese