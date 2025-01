Terme Vigliatore, Michele Cardoville nominato assessore per completare la giunta Cipriano

Il sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano ha proceduto alla nomina di Michele Cordoville per il ruolo di assessore, ripristinando per la prima volta il plenum di cinque componenti della giunta, a poche settimana della dichiarazione del dissesto.

Il neo assessore Michele Cardoville, vicino alla posizioni politiche dell’on. Tommaso Calderone, ha prestato giuramento oggi davanti al sindaco Bartolo Cipriano ed alla presidente del consiglio comunale Emanuela Ferrara, insieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali. Il sindaco ha formulato al neo assessore l’auspicio di una proficua azione amministrativa ed a sua volto il neo assessore si è dichiarato felice ed entusiasta del nuovo incarico: ”Questo prestigioso incarico – ha dichiarato Michele Cardoville – mi permetterà di essere al servizio dell’intera comunità termense e seguirò tutte le problematiche provenienti dall’intero territorio”.

Il primo cittadino di Terme Vigliatore non aveva applicato fino ad oggi le nuove disposizioni in materia di composizione della giunta comunale, che prevedeva la possibilità di aumentare il numero degli assessori. L’esecutivo è quindi composto da vice sindaco Domenico Genovese e dagli assessori Florinda Duci, Domenico Feminò e Maria Rita Calabrò, a cui si aggiunge adesso Michele Cardoville. Le delega saranno rimodulate con un rimpasto che sarà comunicato nei prossimi giorni.

Come detto la decisione arriva in momento delicato per l’amministrazione del Comune, dopo l’accertamento del dissesto finanziario dell’ente, avvenuto alla vigilia di Natale dopo le tante osservazione portate avanti dall’ex vice presidente del consiglio Chiara Crisafulli e dal gruppo di opposizione Ora per Terme Vigliatore. In tema di nomina, si attende ancora l’incarico di vice presidente all’interno del civico consesso, ruolo rimasto vacante dal settembre 2024, da quando la consigliera Crisafulli ha rassegnato le dimissioni.