Mancati pagamenti al personale dei Servizi Sociali: il Sindaco di Terme lancia un ultimatum

Giorno 23 giugno 2025, si è svolta presso l’Antisala Consiliare del Comune di Barcellona P.G., una riunione del Comitato dei Sindaci del Distretto D 28 per discutere della situazione dei mancati pagamenti del personale dei Servizi Sociali, senza stipendio da novembre. Nel corso dell’incontro è stata sentita la Dirigente responsabile dell’ufficio Ragioneria del Comune Capofila.

Le figure professionali adibite al mantenimento dell’Assegno di Inclusione

I Servizi Sociali dei Comuni hanno in carico i nuclei beneficiari dell’Assegno di inclusione sociale con componenti con disabilità, minorenni, anziani o soggetti in condizione di svantaggio certificata dalla Pubblica Amministrazione e inseriti in programmi di cura e assistenza dei Servizi Socio-Sanitari territoriali.

I nuclei beneficiari Adi nel Distretto Socio-Sanitario n. 28 che ha come comune capofila Barcellona Pozzo di Gotto e comprende tredici comuni limitrofi, sono oltre duemila, per una platea di persone coinvolte pari a circa ottomila persone su 70.000 residenti nei tredici comuni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Quota Servizi Fondo Povertà, finanzia i Distretti per gli interventi sociali destinati a coloro che percepiscono l’Adi.

Nel Distretto n. 28, i progetti avviati coinvolgono circa quaranta unità di personale, sia esterno che interno ai comuni. In particolare, i professionisti esterni sono assistenti sociali, educatori e psicologi che attivano gli interventi necessari per garantire che i beneficiari Adi continuino a percepire la misura economica riconosciuta.

Nonostante queste figure abbiano svolto senza soluzione di continuità regolarmente il proprio lavoro, non ricevono i compensi relativi al mese di Novembre 2024 a tutt’oggi.

Durante l’incontro, il Dott. Cipriano, Sindaco di Terme Vigliatore, insieme ad altri Sindaci del Distretto, ha proposto alla Dirigente del Comune di Barcellona P.G. diverse possibili soluzioni per uscire dall’attuale situazione di stallo, dandosi appuntamento al giorno 3 luglio 2025.

Se entro tale data il problema persisterà, ha preannunciato l’occupazione dell’Aula Consiliare del Comune di Barcellona P.G. come forma ultima di protesta.