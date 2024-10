Il Cannolo Siciliano protagonista domani al “CannoloFest” di Terme Vigliatore

Uno dei simboli della Sicilia, il cannolo, sarà al centro domani domenica 20 ottobre a Terme Vigliatore per l’evento “CannoloFest”. L’iniziativa è stata ideata dal Bar Mojito’s Cafè di Benedetto Gianlombardo e si svolgerà dalle 17:00 alle 22:00 in Via 28 Giugno (di fronte al famoso locale).

Sarà possibile gustare i prelibatissimi Cannoli Siciliani tra i gusti ricotta, crema pasticcera e crema al cioccolato al prezzo simbolico di 1 euro. L’obiettivo è creare un momento di aggregazione e divertimento. Con lo stesso biglietto del cannolo, a fine serata, si parteciperà al sorteggio di un gioiello offerto dalla Gioielleria Mazzeo di Terme Vigliatore.

Il programma dell’evento

A partire dalle 17:00, susseguiranno coreografie di danza a cura delle scuole di ballo Open Dance di Elisa e Alessandra Chiofalo, L’Art de la Danse di Nadia Meo, Dance Queen di Luana Buemi e Dance Sport Project Sicilia di Alessandro Bucca e Chiara Sofia.

Alle 18:00 ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli, con uno spettacolo di magia e un evento che vedrà la presenza di personaggi Disney. Alle 19:00, la Giupas Band intratterrà il pubblico con musica coinvolgente.

Il Mojito’s Cafè sarà aperto per altre consumazioni, mentre la degustazione del cannolo avverrà lungo Via 28 Giugno.