La cultura della legalità: i Carabinieri incontrano le scuole

Bullismo e cyber bullismo, utilizzo scorretto dei social network, sicurezza stradale e pericoli connessi all’utilizzo di sostanze stupefacenti: questi alcuni fra i temi principali trattati nel corso dell’incontro tenutosi nei giorni scorsi fra i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello e 130 alunne e alunni della scuola secondaria di Castell’Umberto e dell’Istituto Comprensivo di Longi.

La cultura della legalità è il progetto che vede protagonisti i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e le scuole di ogni ordine e grado della provincia peloritana che, dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi hanno coinvolto oltre 2000 studentesse e studenti di 45 istituti scolastici, ove i militari dell’Arma hanno tenuto specifiche conferenze.

L’obiettivo principale è quello di accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della conoscenza e del rispetto delle regole.

Nel corso degli incontri, attraverso la proiezione di slides edite dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, i militari si sono soffermati sugli argomenti pilastro del progetto legalità: il bullismo e il cyber bullismo, con l’approfondimento delle trappole e le insidie che si nascondono dietro la navigazione in rete e all’uso scorretto dei social network; la sicurezza stradale con le novità apportate dalla rimodulazione del Codice della Strada. Nello specifico, hanno approfondito le conseguenze che possono derivare dalle cattive condotte alla guida come la distrazione, l’eccesso di velocità, la guida sotto l’influenza di alcol o droghe.

Ma anche sull’uso delle sostanze stupefacenti e le conseguenze che ne derivano e molti altri fenomeni di devianza giovanile: tutte materie in cui l’Arma dei Carabinieri è da sempre in prima fila per prevenire condotte rischiose.

Gli incontri hanno dato testimonianza di come sia sempre più importante che le Istituzioni siano vicine ai giovani per la loro crescita quotidiana. Le conferenze tenute dai militari dell’Arma, infatti, si sono rivelate, proficue e costruttive ed i ragazzi intervenuti hanno interagito con i militari ponendo loro numerose domande che hanno concluso positivamente i dibattiti con un più rafforzato sentimento di vicinanza tra l’Arma dei Carabinieri ed i giovani.

Con lo stesso spirito e con gli stessi obiettivi, prossimamente saranno programmati ulteriori incontri.