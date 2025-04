Barcellona, il Comune si muove per il riequilibrio di bilancio

Risale a pochi giorni fa la denuncia da parte di Forza Italia, in particolare nella persona del consigliere Tommaso Pino, di un buco nel bilancio comunale. Dunque, a fronte del disavanzo da 6 milioni di euro emerso dalla bozza del bilancio riequilibrato 2023-2025, il Comune si sta muovendo per lavorare, al fine di raggiungere tale riequilibrio, con misure immediate.

Le iniziative di recupero dei tributi

In particolare, l’Ufficio tributi è stato chiuso al pubblico, per consentire ai funzionari di svolgere un’opera di verifica dei pagamenti dei contribuenti. Tra di essi, sono stati identificati 800 individui sconosciuti all’anagrafe tributaria locale, che saranno sottoposti ad iniziative di recupero, da parte di una società esterna (“Municipia s.p.A. – Gamma Tributi”).

Tale società ha, inoltre, il compito di individuare l’elenco delle utenze commerciali con irregolarità tributarie, che si riferisce anche ad attività che non hanno effettuato il “versamento di almeno una annualità di imposta di ogni singolo tributo”, secondo la disposizione firmata dalla dirigente Antonella Truglio e vistata dall’assessore Pietro Maio.

A partire da tale elenco, il Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) inizierà i procedimenti nei confronti degli evasori.

La razionalizzazione della spesa

Oltre a ciò, il Comune sta effettuando un’opera di razionalizzazione delle spese, a partire dagli immobili in comodato d’uso e dalle concessioni per gli impianti sportivi di cui paga le spese energetiche.

È stata riscontrata anche l’obsolescenza delle reti per la trasmissione dei dati, mettendone in evidenza l’inutilità e procedendo alla conseguente disattivazione. È stata rilevata anche la presenza di 4 pc, non di proprietà comunale, negli uffici veterinari Asp, che hanno usufruito a spese del Comune della rete Internet destinata agli uffici comunali.