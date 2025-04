Oliveri, Lido Baiadèra e Andrea Sposari insieme per disegnare bellezza

Da domani 4 fino al 10 aprile sarà realizzato un murales in via Nazionale n. 11, nella zona delle vecchie case popolari ad Oliveri. L’iniziativa, promossa dal Lido Baiadera da anni impegnato nella valorizzazione del piccolo centro tirrenico e della sua bellezza, vedrà l’artista Andrea Sposari impegnato ad abbellire un’area della cittadina.

Per la prima volta, il Baiadèra esce dai suoi confini, ma resta nel cuore del paese, per regalare alla comunità un’opera di Andrea Sposari, un artista che trasformerà un angolo di Oliveri in un racconto visivo fatto di emozioni, tradizioni e identità. Un tributo sentito, un gesto d’amore della famiglia Scardino e del Baiadèra, che vogliono regalare a Oliveri un murales che racconti l’identità.

“Presto vedremo i colori fondersi con la storia – afferma Francesco Scardino – il passato dialogare con il presente, e il volto di Oliveri riflettersi in quest’opera che sarà di tutti. Ringrazio Andrea Sposari per aver accettato il mio invito, un vero fuoriclasse della Street Art.”