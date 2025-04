“Uno, Manfredi e Centomila”: al Teatro Mandanici lo spettacolo di Manfredi Di Liberto

Un nuovo appuntamento al Teatro Mandanici di Barcellona P.G. in una serata all’insegna della comicità e della leggerezza. Sabato 12 aprile alle 21:00, Manfredi Di Liberto, attore e comico palermitano, sarà protagonista di “Uno, Manfredi e Centomila”, spettacolo unico nel suo genere che promette di conquistare il pubblico con un mix esplosivo di risate, magia e ironia. Lo show è stato organizzato dall’Agenzia Madreperla, una collaborazione nata tra le agenzie Olimpo, Anna Salanitro Event Italia e il Circolo Alzavalvola di Castroreale (ME) presieduto da Enrico Munafò, per la Direzione Artistica di Fabio Portaro.

Manfredi è stato vincitore per la Sicilia dell’edizione 2024/25 di Zelig Open Mic, e torna nei teatri con uno spettacolo innovativo e coinvolgente, che unisce cabaret, mimo, magia, ombre cinesi e sketch musicali. Ma questi sono soltanto alcuni degli ingredienti della serata, in cui l’artista affronterà con la sua inconfondibile ironia temi di vita quotidiana come la seduzione moderna, i primi appuntamenti e le sfide della tecnologia.

Un’esibizione che rompe gli schemi del classico stand-up comedy, trasformando il palcoscenico in un vero e proprio viaggio tra risate e stupore, dove la spontaneità e l’improvvisazione giocano un ruolo centrale. Grazie a un sapiente uso degli effetti sonori e della gestualità, Di Liberto saprà tenere il pubblico incollato alla poltrona, pronto a farsi sorprendere dal suo talento poliedrico.

«Siamo felici di ospitare Manfredi Di Liberto, un talento capace di reinventare il concetto di spettacolo comico con una fusione di linguaggi artistici. Il Teatro Mandanici sarà il palcoscenico perfetto per questa esperienza unica, che saprà intrattenere e sorprendere ogni spettatore», ha dichiarato Fabio Portaro, Direttore Artistico dello spettacolo.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili a partire da 14 euro e possono essere acquistati online al seguente link: https://mandanici.organizzatori.18tickets.it/event/40072

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Botteghino del Teatro Mandanici o telefonando al numero: 335457082.