Soppresso il 118 di Montalbano. Protesta il Sindaco Todaro

Continua la travagliata storia del pronto soccorso di Montalbano. Dopo svariate assenze del servizio che non è stato garantito nel corso di quest’anno, l’amministrazione del Comune di Montalbano Elicona lamenta l’assenza di un presidio medico dedicato al 118. Si denuncia il fatto che l’ambulanza sia scomparsa senza preavviso dal 14 Ottobre.

A denunciare il tutto è soprattutto il Sindaco Nino Todaro: “Siamo venuti a saperlo per un caso fortuito allorquando una persona ha avvertito un malore, e necessitando dell’intervento dell’ambulanza, ci è stato risposto che il mezzo era stato spostato pressa altra località. Sin dal mio insediamento, unitamente al Presidente del Consiglio Comunale Avv. Giovanni Tortora, abbiamo interpellato tutti gli organi dell’amministrazione sanitaria, al fine di ottenere un rafforzamento del presidio del 118 del paese, da sempre non medicalizzato e in servizio solo h12, ma nessuno ha mai voluto veramente ascoltare le nostre richieste. Ad oggi quindi un paese montano, distante oltre 40 minuti dall’ospedale più vicino, si ritrova senza alcun tipo di presidio di primo soccorso, con tempi di intervento che si allungano a dismisura”.

“Montalbano ha tutto il diritto -conclude – al pari di tutte le altre località montane, ad avere un presidio di 118 medicalizzato ed operativo h24”. Sia il Sindaco, infatti, che la Giunta e il Consiglio Comunale intendono portare avanti azioni forti per garantire la tutela della salute degli abitanti, ribadendo come sia essenziale avere il pronto soccorso attivo anche per lo sviluppo turistico ed economico del paese, obiettivo importante per l’amministrazione.