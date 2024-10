“Coltivare e custodire il creato”: giornata ecologica al convento di Sant’Antonino

Domani 13 Ottobre si svolgerà una giornata dedicata alla pulizia della piazza davanti al convento di Sant’Antonino.

Per l’occasione sono stati coinvolti tutti i cittadini che, muniti di attrezzi da giardinaggio e dedicati alla pulizia, vorranno rinnovare il decoro della piazza pubblica. Da tempo ormai questi ambienti versano in uno stato di degrado che non migliora la vita dei cittadini e soprattutto dei giovani che ci abitano vicino.

I Frati del convento hanno deciso, allora, di prendere nelle loro mani questa iniziativa, coinvolgendo i cittadini in un azione che vuole riportare in buono stato la piazza e creare un clima positivo: la giornata prevederà la condivisione di un pranzo al sacco tra gli aiutanti, con una celebrazione eucaristica alla fine dei lavori.

Il raduno è previsto alle 9 di domani e, dopo una pausa pranzo alle 13, i lavori si concluderanno intorno alle 17. La messa in questa occasione sarà celebrate alle 19.