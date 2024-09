Questione AST, l’On. Lombardo: “Vergognoso balletto sulla pelle dei dipendenti e del trasporto pubblico siciliano”

Dopo la notizia riguardante i gravi disagi per i pendolari, a causa della rimodulazione delle corse AST di cui il nostro giornale ha parlato proprio ieri, arriva puntuale il commento dell’On.le Giuseppe Lombardo, il quale – severo – dichiara: “È vergognoso il balletto messo in atto dal Direttore Generale di AST, Mario Parlavecchio, sulla pelle di una società che conta 550 dipendenti diretti e oltre 150 lavoratori somministrati. Dopo le ennesime dimissioni a fine agosto e il nuovo incarico confermato fino al 31 dicembre, ieri abbiamo assistito all’ennesima rinuncia al ruolo, proprio in un momento drammatico per AST e per tutto il trasporto pubblico in Sicilia”.

AST rischio fallimento: gravi disagi per i pendolari – 24live.it

“Le voci che circolano nei corridoi del palazzo sembrano indicare che questa nuova dimissione sia legata a un contrasto con l’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità, – aggiunge Lombardo – riguardo agli atti impositivi che stanno favorendo i privati a discapito di AST. È fondamentale comprendere chi stia realmente gestendo il Trasporto Pubblico Locale (TPL) in Sicilia, considerando che c’è in gioco una gara da 1,5 miliardi di euro e le “spoglie” di AST per 12 milioni di chilometri, in attesa di un piano industriale che si subordina a circa 50 milioni di aiuti pubblici. Se dietro a tutto ciò c’è il Presidente Schifani, come molti sospettano, sarebbe giusto che le autorità competenti verifichino a chi stia realmente facendo sponda, soprattutto considerando che nella sua maggioranza ci sono gruppi con evidenti interessi nel TPL siciliano”.