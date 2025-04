È ancora chiusa al transito la via Sant’Andrea dove sono in corso i rilievi da parte dei Carabinieri e della Polizia Municipale per l’incidente che ha coinvolto una Mercedes Classe A, che questa mattina, intorno alle ore 11 ha travolto quattro persone.

Una delle donne investite è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso.

Pare che l’impatto sia stato violento da sbalzare le persone anche sul camioncino di frutta e verdura nei pressi della focacceria Lo Cascio.