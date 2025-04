Caro-traghetti per le isole minori siciliane: l’interrogazione UE di Antoci

L’aumento delle tariffe per gli spostamenti marittimi verso le isole minori siciliane è una problematica attuale, che dal 2022, complice una serie di precedenti rincari, porta l’incremento complessivo delle tariffe al 72%. Un rialzo che, però, non è stato accompagnato da un miglioramento dei servizi offerti, bensì dalla riduzione delle corse disponibili.

“Un ennesimo aumento che troviamo ingiustificato e ingiustificabile, che rappresenterà un duro colpo per le comunità isolane e per il turismo”, afferma Michele Carrus, presidente di Federconsumatori, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello – insieme a diverse associazioni di categoria – nei confronti del Governo e della Regione Sicilia affinché intervenissero con urgenza.

E ancora: “La scelta di trasferire integralmente gli aumenti dei costi operativi sulle tariffe pagate dai cittadini, senza alcun meccanismo di compensazione o revisione annuale delle sovvenzioni, penalizza gravemente le economie locali, già messe a dura prova dalla crisi economica e dai rincari generalizzati che, a causa di queste nuove tariffe non potranno che aumentare ulteriormente”.

L’interrogazione parlamentare di Giuseppe Antoci

A questo proposito, l’europarlamentare Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere se tali rincari siano compatibili con il regolamento (CEE) n. 3577/92 sulla libera prestazione dei servizi marittimi e con gli obiettivi di coesione territoriale previsti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

“Gli aumenti tariffari nei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane – dichiara Antoci – sono inaccettabili e rappresentano una grave penalizzazione economica e sociale per gli abitanti delle isole e minano lo sviluppo turistico.”

“Se le sovvenzioni pubbliche non sono in grado di garantire tariffe e servizi equi – continua Antoci – allora va ripensato il sistema. Servono trasparenza nei bandi, chiarezza nei contratti di servizio pubblico e un impegno europeo strutturale per sostenere chi vive nelle isole minori.”

“L’Unione europea – conclude Antoci – valuti l’adozione di un quadro normativo specifico per assicurare collegamenti marittimi stabili, sostenibili ed equi verso le isole minori, a tutela dei cittadini e delle comunità locali.”

Il rimborso dei biglietti ai lavoratori pubblici

Nel frattempo, per i lavoratori pubblici, arrivano delle agevolazioni: dall’1 aprile è ufficialmente online la piattaforma per la richiesta del rimborso totale del costo dei biglietti di viaggio. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, che ha enfatizzato il valore di questa iniziativa nel supportare i lavoratori che ogni giorno devono affrontare spostamenti per motivi professionali.

L’iniziativa è stata istituita dal governo Schifani a partire da febbraio 2023.