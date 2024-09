AST rischio fallimento: gravi disagi per i pendolari

Si parlava già di fallimento per l’AST, Azienda Siciliani Trasporti, e sabato scorso è successo; in partenza da Barcellona P.G. sono saltate due corse la mattina e due la sera.

Studenti che ogni mattina prendevano l’autobus in direzione Milazzo hanno riscontrato una brutta sorpresa. Il mezzo che sarebbe dovuto arrivare alle ore 7:40 è stato sostituito con netto ritardo, facendo così ritardare gli studenti. Oltretutto è stato loro chiesto il pagamento sia all’andata che al ritorno sulla tratta Barcellona-Milazzo, nonostante avessero già l’abbonamento pagato dai rispettivi Comuni di residenza.

La Regione per tamponare il problema ha decretato che ad occuparsi delle tratte precedentemente gestite dall’AST siano i privati, cosa non esattamente semplice perché anche in questo caso mancano i mezzi necessari.

Tutto ciò ha causato disagi, non solo per gli studenti pendolari ma anche per i docenti che si spostano da e per Messina, l’unica soluzione possibile è stata quella di spostarsi tramite i treni regionali, causando inevitabilmente sovraffollamento.