Barcellona: gli appuntamenti di Fumettomania

Fumettomania, l’Associazione barcellonese che ha come finalità la promozione, la divulgazione e la valorizzazione delle tematiche correlate al linguaggio del fumetto, ci riserva diversi appuntamenti.

Dopo i primi tre mesi del 2025, molto densi di impegno e attività, Fumettomania affronta il mese di aprile con ulteriori novità: questo mese darà spazio ai laboratori, in attesa degli incontri con l’autore di Maggio.

Gli appuntamenti di aprile

Il laboratorio degli studenti delle classi seconde della scuola media I.C. “Bastiano Genovese” di Barcellona P.G., previsto per l’1 aprile è stato annullato per allerta meteo. L’appuntamento, dunque, è rimandato al 16 e al 30 aprile per l’allestimento della mostra conclusiva del progetto di quest’anno.

Tali studenti, in particolare, hanno partecipato al progetto “Letteratura Disegnata”, e continuano a lavorare ai disegni sul tema del progetto Quale accoglienza?… Storie di migranti.

Primo laboratorio del 12 marzo in un classe seconda dell’IC B.Genovese

La mattina dell’8 aprile Fumettomania sarà ospite dell’I.T.E.T. “E. Fermi” di Barcellona P.G.

Nell’ambito di un progetto di lettura ed educazione, realizzato dai professori Olivo, Boncoddo, Bucolo, Ciraulo e Giordano e con la collaborazione della libreria L’INCANTASTORIE, l’associazione introdurrà l’incontro degli studenti con il fumettista messinese Lelio Bonaccorso, raccontando come il fumetto, e l‘esperienza associativa, culturale e di promozione sociale di Fumettomania può avere un’influenza positiva sul territorio barcellonese e del comprensorio.

Il 16 aprile, Fumettomania realizzerà un altro momento laboratoriale, in collaborazione con la cooperativa Utopia, impegnata con i minori stranieri non accompagnati di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Pace del Mela, che stanno leggendo “Salvezza“, una graphic novel disegnata da Lelio Bonaccorso su testi di Marco Rizzo, affrontando ancora una volta il tema delle migrazioni e dell’accoglienza.

Laboratorio con i msna del 26 marzo

Il magazine digitale di Fumettomania

Anche il magazine digitale (il sito dell’associazione) è molto attivo.

Insieme ai bei articoli di John Freeman (tratti dal blog inglese downthetubes), continua lo speciale su Lucio Dalla. Mentre a fine aprile, infine, inizierà un nuovo speciale approfondimento dedicato a Dan Dare, un personaggio ed una serie di fantascienza molto noto, specialmente in Inghilterra e negli USA.

Lezione all’UTE del 12 marzo