Ennesimo incidente all’incrocio tra via Operai e via Roma: solo paura

L’impatto è stato violento tanto da portare una delle due vetture a posizionarsi su un fianco.

Nonostante sia stato finalmente regolamentato da un segnale di dare precedenza per chi transita verso Messina su via Operai, quell’incrocio rimane il più famoso e pericoloso per gli incidenti a Barcellona P.G..

Nell’impatto tra una Fiat punto proveniente da Via Roma e una Kia Picanto è rimasta lievemente ferita una donna ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per aiutarla a venir fuori dall’auto. Sul posto anche il 118 che l’ha trasportata in ospedale e le Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia .

L’incidente è avvenuto durante la notte, verso l’1 circa.