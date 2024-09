Restauro Basiliani, sarà un team di esperti a guidare il progetto di valorizzazione del Monastero

Un team di esperti guiderà i lavori di restauro e di riqualificazione dell’ex monastero dei Basiliani.

La squadra, che lavorerà a titolo gratuito, sarà composta dal dottor Andrea De Pasquale, dirigente della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali del ministero della Cultura, nel ruolo di coordinatore, e al suo fianco d Salvatore Scilipoti, esperto di cultura di Barcellona, dagli architetti Marcello Crinò, Boris Cassata e Giuseppe Messina, dall’avvocato Nino Sottile Zumbo e da Andrea Italiano, critico d’arte.

I lavori avviati nei mesi scorsi sono finalizzati a trasformare il complesso monastico in un polo culturale che documenti la storia dei Basiliani, con la realizzazione di un museo e di un centro di studi con una sala convegni, con l’obiettivo di garantire anche la valorizzazione delle tradizioni locali.

Pinuccio Calabrò, sindaco di Barcellona, resterà in contatto con il team seguendo i lavori: “Ringrazio anche a nome della città gli esperti – afferma – che hanno messo a disposizione della comunità a titolo gratuito la loro elevata professionalità, che ci consentirà di far rivivere un luogo di enorme valore artistico e storico risalente alla seconda metà del ‘700. Si tratta, senza dubbio, del luogo simbolo di Barcellona Pozzo di Gotto, perché è proprio attorno all’antico monastero che si sviluppò il villaggio e non esiterei a definire questo complesso come la culla della nostra comunità.”