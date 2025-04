Play Volley Barcellona: i ragazzi battono il Terrasini, mentre le ragazze tornano a mani vuote da Randazzo

Sabato ricco di emozioni per la Play Volley che porta a casa una sconfitta e una vittoria dai due big match della settimana.

I ragazzi della C Maschile, al termine di una partita non bellissima, hanno battuto 3-1 la Green Experience Rio Casa Mia Terrasini. Il match, che fino a metà inoltrata del secondo parziale lasciava presagire una amara sconfitta per i ragazzi, è stato ribaltato anche grazie all’allenatore Giovanni Fazio che, nel momento più difficile della contesa, è stato abile a rimescolare le carte, con delle sostituzioni in corso d’opera che alla fine sono risultate decisive tanto per riprendere il set quanto per far svoltare l’incontro e portare a casa tre punti importanti ai fini della rincorsa al gradino più basso del podio.

Le ragazze della Più Formazione, invece, non sono riuscite a ripetere l’impresa della scorsa settimana, quando erano riuscite a battere lo Zafferana Volley in casa, e dopo una gara intensa non hanno portato a casa punti dalla trasferta in terra etnea. I primi due parziali avevano portato le due formazioni sull’uno pari, tuttavia dal terzo set la formazione di casa, attualmente prima in classifica e imbattuta, si è imposta maggiormente portato la squadra di Domenico Fazio ad una dignitosa sconfitta.