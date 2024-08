Festeggiato il 4° anniversario del The Screen Cinemas di Milazzo al Parco Corolla

Si è tenuta ieri la festa per celebrare il quarto anno dall’apertura del The Screen Cinemas, il multisala di Milazzo situato al Parco Corolla.

Il pomeriggio è stato dedicato alle proiezioni, tra cui la premiere del film Trap e l’anteprima di Cattivissimo Me 4, con i “Minion”, protagonisti che hanno tenuto anche compagnia ai bambini durante la pausa dopo ogni proiezione del film, con spettacoli di bolle di sapone, baloon art ed altro ancora. Tutto questo a cura del principale sponsor dell’attività: Wonderland.

Il CEO dell’azienda, Domenico Rizzo ha dichiarato: “Essere il Main Sponsor di un evento così significativo ci offre l’opportunità di mostrare il nostro impegno verso l’intrattenimento di qualità e il divertimento per tutta la famiglia”.

Si è unito anche Stefano Alacqua, esperto di marketing e sviluppo aziendale Wonderland: “Questa partnership rappresenta un passo importante nella nostra missione di sviluppare sinergie territoriali e promuovere la cooperazione locale. Crediamo fortemente nell’importanza di creare esperienze memorabili e di valore per le comunità in cui operiamo e il ‘The Screen Day’ è un esempio perfetto di come possiamo raggiungere questo obiettivo”.