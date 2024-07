Terme Vigliatore, controlli sulle spiagge per eliminare le strutture fisse abusive e per il divieto di passeggio dei cavalli

La Polizia Locale di Terme Vigliatore, coordinata dal comandante Orazio Milone, in collaborazione con la Guardia Costiera, hanno avviato all’alba un controllo straordinario per verificare il rispetto delle ordinanza sul divieto di passeggio dei cavalli e sulla realizzazione di strutture fisse (gazebi ed altro) non autorizzate.

L’attività proseguirà anche nei prossimi giorni per garantire il rispetto della normativa, attraverso l’applicazione delle ordinanze della Guardia Costiera, in tema di occupazione abusiva del demanio marittimo, e del Comune di Terme Vigliatore, che ha imposto il divieto di passaggio dei cavalli e degli animali al pascolo sulla spiagge della costa di Maceo, Marchesana e Salicà.