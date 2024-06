Progetto “ScuolaAttiva Junior”, importante esperienza per gli alunni dell’IC Capuana

L’Istituto Comprensivo Capuana per il corrente anno scolastico ha aderito al Progetto “Scuola

Attiva Junior”. L’iniziativa realizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e Sport e Salute

S.p.a. in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del consiglio dei Ministri

con la partecipazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate, mira a favorire la scoperta di tanti sport e la promozione di un corretto stile di vita.

Gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado sono stati coinvolti durante le ore di lezione nei vari plessi di appartenenza Barcellona, Rodì e Castroreale e durante i pomeriggi presso la struttura sportiva “Caracocci Exclusive Sport Club” di Barcellona P.G. nei diversi sport, quali tennis e tiro con l’arco guidati dai tecnici federali Carmelo Torre e Marco Romeo e Daniele Bauro che hanno affiancato la docente di Scienze Motorie Prof.ssa Pino Tommasa. Inoltre grazie alla disponibilità della struttura ospitante il “Caracocci” e dell’Istruttore Agustin Petit il gruppo sportivo ha sperimentato anche un nuovo sport il “padel”.

Al termine del progetto il 27 maggio 2024 si è svolta la festa finale all’aperto presso il Caracocci in presenza della Dirigente Carmela Pino, con veri e propri momenti di sport, percorsi e piccole competizioni. L’esperienza è risultata brillante e piacevole, considerato il coinvolgimento attivo di un notevole numero di alunni (90) e la gioia che trapelava dai loro volti illuminati da mille sorrisi.

In conclusione è stato un percorso che ha rappresentato una bella occasione per conoscere sport poco diffusi tra i giovani e magari ha fatto nascere una passione da coltivare al di fuori dell’orario scolastico.