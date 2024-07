Inter Summer Camp: Wonderland propone la seconda edizione

L’Inter Summer Camp organizza ogni anno dei campi estivi per giovani promesse del calcio, indipendentemente dal loro livello di esperienza. Durante i camp, i ragazzi avranno l’opportunità di ricevere insegnamenti tecnici tenuti dagli Istruttori del Settore Giovanile dell’Inter.

Sulla spinta dell’ambizione e della voglia di proporre opportunità diverse e migliori confronti, visto il successo riscosso l’anno passato, la Wonderland Srl, madre della Wonderland Soccer Club, ha riproposto l’Inter Summer Camp, rincarando la dose e raddoppiando l’offerta formativa calcistica.

Stefano Martini, tecnico Inter Summer Camp, si occupa di allenare i ragazzi; ha illustrato i punti di forza del Camp, soffermandosi sull’aspetto tecnico degli allenamenti proposti:

“I sacrifici che quotidianamente facciamo, si trasformano presto in grandi soddisfazioni. Al Sud Italia non è facile avere l’opportunità di poter partecipare all’Inter Summer Camp e noi come azienda, ma soprattutto come Wonderland Soccer Club vogliamo offrire il meglio ai nostri piccoli. È per questo che quest’anno abbiamo replicato con una seconda edizione più consapevole e piena di emozioni, ma soprattutto con un’edizione interamente supportata dalla nostra azienda in collaborazione con l’Internazionale FC che ringraziamo sempre per questa bella collaborazione” – questo il commento del CEO Wonderland Srl e Presidente Wonderland Soccer Club Domenico Rizzo che, coadiuvato da Stefano Alacqua, Vice-Presidente del Wonderland Soccer Club hanno sottolineato l’importanza di esperienza simili. “Diventare punto di riferimento è un traguardo che si conquista giorno per giorno e se lo siamo oggi per Inter Summer Camp è perche la nostra è un’azienda visionaria e vuole che la stessa offerta formativa e di divertimento che hanno i ragazzi del Nord Italia, possano e debbano averla anche i piccoli del Sud Italia, i nostri wonderlini e chiunque ci scegli e per cogliere questa opportunità. – sottolinea Stefano Alacqua – Quando pensiamo ad offrire il meglio, lo pensiamo anche per i nostri dipendenti e i nostri collaboratori. Oggi, infatti, tutti gli allenatori della Wonderland Soccer Club allenano affiancati dai tecnici dell’internazionale FC. Quando diciamo che siamo fieri ed orgogliosi, è solo perché guardiamo a queste esperienze con scienza e coscienza”.

Presente anche Elisabetta Borghese, allenatrice Wonderland Soccer Club e Responsabile del Settore Giovanile e Antonio Maimone, Allenatore Wonderland Soccer Club.

“Il calcio è uno sport meraviglioso anche per le bambine e sono felice che quest’anno finalmente abbiamo delle bambine che partecipano all’Inter Summer Camp. È bello prendere atto del fatto che siamo riusciti a rompere un piccolo pregiudizio, continuando a perseguire ogni giorno il sogno di crescere all’interno della nostra Scuola Calcio”. – ha affermato Elisabetta Borghese.

“La cosa più entusiasmante di questa esperienza è crescere insieme ai bambini e ottenere importanti risultati. Per noi, poi, c’è un risvolto in più: affiancare i tecnici dell’Inter per chi ama il calcio e cerca di insegnarlo è un plus. – ha aggiunto Antonio Maimone.