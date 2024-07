Saranno inaugurati domani i locali dell’ex Colonia di Barcellona, un nuovo punto d’incontro tra degustazioni ed intrattenimento

Sono giunti finalmente al termine i lavori di ristrutturazione dell’ex Colonia di Barcellona Pozzo di Gotto situata sul lungomare di Calderà in Via Cicerata.

L’intuito di gruppo di giovani imprenditori barcellonesi ha consentito di creare uno spazio meraviglioso, che si affaccia sul Tirreno e le Eolie, e che per tantissimi anni ha rappresentato un luogo di degrado e abbandono, ridotto a discarica a cielo aperto, sta per essere finalmente riconsegnato alla fruizione della comunità.

Un progetto senz’altro ambizioso quello dei giovani imprenditori barcellonesi: ridare nuova vita ad un luogo che diventi un punto di attrazione per il turismo. All’interno dell’“Ex Colonia” ci saranno attività diversificate: il Bistrot “Mediterraneo Beach Club” sarà una vera e propria terrazza sul mare che offrirà ai propri clienti – oltre che un’atmosfera unica- drink, ristorazione di qualità e musica dal vivo. Sarà presente inoltre “La pizzeria della Colonia”, con un ampio spazio all’aperto per gustare delle ottime pizze in riva al mare.

Il progetto è però solo all’inizio. Per l’’estate prossima è prevista infatti l’inaugurazione anche di un bar-gelateria, aperto tutto il giorno, e un lido, che permetterà ai clienti di affittare i lettini in spiaggia e di nuotare in sicurezza, con la presenza dei bagnini. L’immobile, denominato “lotto 7”, rientra all’interno dell’iniziativa del demanio marittimo regionale che nel 2019 ha messo a bando diversi immobili in tutta la regione che versavano in stato di abbandono e di degrado. La Fendo SRLS, Società di giovani imprenditori barcellonesi, si è aggiudicata la concessione del bene per un periodo di 18 anni.

Ci auguriamo senz’altro che questa importante opera di riqualificazione possa essere da stimolo per l’amministrazione comunale -e non solo- affinchè si mobiliti ed investa anch’essa sul litorale barcellonese, in una vera azione di interventi mirati alla riapertura del ponte che collega Barcellona e Milazzo, alla manutenzione della pulizia della spiaggia, e soprattutto che non freni, ma anzi stimoli le speranze di coloro che ancora credono che investire nel territorio in cui viviamo sia una opportunità, non solo un rischio.

