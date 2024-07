Consegnato un furgone frigorifero per alimenti freschi all’associazione “Il Pane Quotidiano”

Stamattina nella villa Primo Levi di Barcellona è stato consegnato all’associazione Pane Quotidiano, in comodato l’uso per due anni, un furgone frigorifero per il trasporto di alimenti freschi raccolti dalle eccedenze dei supermercati del territorio.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Città ad impatto positivo”, promosso dalla società PMG Italia e dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, grazie al contributo di numerosi imprenditori locali.

L’associazione Pane Quotidiano Odv, presieduta dall’avvocato Antonio Raimondo, con il supporto di tanti volontari, è un’associazione benefica che si occupa di aiutare tutte le persone in stato di bisogno, collaborando con il Banco Alimentare della Sicilia orientale, coordinato dal dott. Francesco Borgia, e con gli enti caritativi del territorio. In queste attività è affiancata dal Lions Club Castroreale con l’aiuto prezioso del past-president Beppe Iacono, nominato delegato distrettuale del club service per la lotta allo spreco alimentare.

Alla cerimonia di consegna di stamattina erano presenti i vertici della società PMG Italia, rappresentata da Salvo Giambruno, il sindaco Pinuccio Calabrò, gli assessori ai servizi sociali Roberto Molino e alla pubblica istruzione Viviana Dottore, insieme ad una delegazione dell’associazione Pane Quotidiano, degli imprenditori che hanno sposato il progetto e dell’istituto scolastico Copernico, che è stato coinvolto nell’iniziativa. Padre Vincenzo Otera, assistente vicariale Caritas, ha benedetto il mezzo e tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa.

Il progetto “Città ad impatto positivo” proseguirà infatti in autunno con una lezione per sensibilizzare i ragazzi sul tema dello spreco alimentare e sull’importanza di aiutare le famiglie meno fortunate. A novembre è inoltre in programma la consegna di alcune borse di studio sul tema e di un defibrillatore per l’istituto barcellonese.