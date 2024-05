Barcellona, fine settimana ricco di appuntamenti nell’ambito degli “E…venti di Primavera”

Entra nel vivo il programma degli “E…venti di primavera”, il cartellone allestito dell’assessorato alla cultura e grandi eventi, guidato dall’assessore Angelita Pino.

Venerdì 24 maggio è previsto un doppio appuntamento con la lettura. Alle 17 la sala della biblioteca Nannino Di Giovanni ospiterà l’incontro con Sara Favarò, che presenta il libro “La vera storia di Vitti na Crozza”. Alle 19 è invece in programma nel Foyer del teatro Mandanici l’incontro con la scrittrice Michela Quagliarello.

Sabato 25 maggio si terrà il programma dei Sabati Live rinviato sabato scorso per il maltempo, con l’animazione per i bambini alle 17 in piazza Duomo ed a seguire alle 19 il concerto del gruppo Bezz Bizz di Barcellona. In serata alle 21 il teatro Mandanici ospiterà la performance di Gianmarco Carroccia in “Emozioni, viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol” evento di beneficienza organizzato dal Lions Club Castroreale e dall’associazione Pane Quotidiano. Domenica 26 maggio è previsto il tour a Palermo sulle orme dei Florio.